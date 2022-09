A cura della Redazione

Slittano le date delle prove preselettive per due concorsi pubblici a Pompei.

Il Comune fa sapere che, in relazione alle procedure relative all'assunzione di 2 unità di personale categoria C - istruttore amministrativo - e 8 unità sempre di categoria C -istruttore di vigilanza, le prove preselettive non si terranno più il 27 e 28 settembre prossimi, come inizialmente programmato.

Il differimento, a data da destinarsi, è dovuto a "motivi improcrastinabili del Presidente della Commissione esaminatrice".