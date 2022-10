A cura della Redazione

Annullati i lavori programmati alla rete idrica a Pompei. Dalle ore 14 alle 20 di giovedì 13 ottobre, la GORI avrebbe dovuto effettuare interventi di sostituzione di un tratto della rete finalizzati al miglioramento del servizio.

Le zone interessate erano quelle di Traversa I e II di via Tre Ponti, via Acanfora, via Arpaia, via Crapolla II e via Tre Ponti, nonché tutte le relative traverse.

L'azienda comunica che pertanto non vi sarà alcun disservizio.