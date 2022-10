A cura della Redazione

Due uomini di 44 e 24 anni, e una donna di 25 anni, sono stati arrestati a Pompei. Perquisendo la loro abitazione, i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale pronto ad essere utilizzato.

In casa, infatti, c'erano una pistola Beretta calibro 7,65, una revolver "Smith&Wesson" modello 357 magnum, un fucile Franchi calibro 12, un fucile ad aria compressa calibro 4,5 con matricola abrasa e 2 canne mozze prive di matricola.

I militari, durante le operazioni, hanno trovato anche un tirapugni in metallo, 172 cartucce di vario calibro e 2 radiotrasmittenti.

I due arrestati sono nel carcere di Poggioreale mentre la donna è stata trasferita nel carcere di Pozzuoli. Tutti sono di origini rom e noti alle forze dell'ordine.

Indagini in corso da parte dei carabinieri che sottoporranno le armi ad accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.