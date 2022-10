A cura della Redazione

Abusivismo edilizio a Pompei, demolito manufatto. L'opera, con strutture portanti in cemento armato, era stata realizzata in via Casone su un'area sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali, classificata ad uso agricolo. Il volume complessivo dell'opera era di 581 mc, con una superficie di poco più di 150 mq.

Il provvedimento di abbattimento è stato emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, quasi 30 anni dopo (era il 1994) la condanna per abusi edilizi a carico del responsabile, che vi ha provveduto a proprie spese.

La Procura oplontina, dunque, prosegue nella sua attività di contrasto al fenomeno, soprattutto nell'area vesuviana caratterizzata da stringenti "paletti" per quanto riguarda la realizzazione di strutture fisse.