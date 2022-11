A cura della Redazione

Anziano si perde tra la folla in pellegrinaggio al Santuario di Pompei, i carabinieri la rintracciano. E' una storia a lieto fine quella che visto protagonista una 73enne ospite in una Residenza Sanitaria Assistenziale di Matera. La struttura ha organizzato un viaggio in Campania e, approfittando delle belle giornate, il gruppo turistico ha visitato anche la splendida città mariana.

Durante la gita, però, l’anziano (con disabilità psichica) si allontana dal gruppo probabilmente per un temporaneo disorientamento. La segnalazione avviene mentre i visitatori si trovano nel Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario e i carabinieri del posto fisso Santuario si sono messi alla ricerca del 73enne.

Fortunatamente l’uomo aveva con sé il telefonino e i militari lo hanno contattato. La voce del carabiniere lo segue al telefono e lo guida fino a via Plinio indicandogli un distributore di carburante. Lì l’incontro e il felice ritrovamento. Una scomparsa durata poco tempo con la felicità di tutti e con il 73enne che è in buone condizioni di salute.