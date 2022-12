A cura della Redazione

Iniziati a Pompei i lavori dell'EAV che ridisegnaranno l'assetto urbanistico della città.

Si tratta di opere da 61,5 milioni di euro da effettuarsi nei prossimi 3 anni, in primis i famigerati "sottopassi", 4 in tutto, tanto avversati dai comitati di cittadini, che verranno realizzati in punti strategici per decongestionare il traffico veicolare (via Scacciapensieri, via Crapolla, via Parroco Federico e via Nolana, con quest'ultima che sarà rimessa completamente a nuovo).

La prima è il mega-parcheggio su due livelli con 300 posti auto in via Fucci, a nord della Stazione Circumvesuviana di Pompei Santuario, si proseguirà poi con i cosiddetti "interventi compensativi" promessi dalla holding regionale dei trasporti (tra cui la casa di riposo Borrelli che verrà ristrutturata e la costruzione di una chiesa nelle vicinanze, con l'abbattimento della Cappella attualmente esistente e la creazione di un'area verde attrezzata ed un parcheggio), l’eliminazione dei passaggi a livello - fulcro del progetto di ridisegno urbanistico - e la realizzazione di una pista ciclabile.

EAV si farà carico della sistemazione idraulica dell’intera area - in collaborazione con la Gori - e predisporrà la nuova area pedonale per l’intero centro di Pompei.

Alla simbolica posa della prima pietra hanno presenziato il sindaco Carmine Lo Sapio e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe La Marca (nella foto, all'interno del cantiere del mega-parcheggio in via Fucci).