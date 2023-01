A cura della Redazione

Da 12 anni i cittadini di Pompei attendono di poter acquistare un loculo nel cimitero cittadino. "Dopo una lunga attesa e silenzi dalle precedenti amministrazioni, il sindaco Carmine Lo Sapio ha ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza per avviare i lavori per la realizzazione di 533 loculi e 105 ossari", si legge in una nota del Comune.

Il progetto prevede uno stanziamento di oltre 2 milioni di euro. A breve, nel rispetto delle prescrizioni date dal Parco Archeologico, il cui parere era vincolante, sarà approvato il progetto esecutivo e contestualmente sarà pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione dei loculi non ancora assegnati a seguito delle rinunce dei cittadini che sono occorse negli ultimi anni.

“Non è stato facile riuscire a spuntarla: i vincoli sono tanti e i rigidi muri dei funzionari sono altissimi - ha spiegato il primo cittadino-. La diplomazia ha portato ai risultati auspicati. In campagna elettorale ho anticipato che la mia Amministrazione avrebbe onorato la memoria dei defunti. Promessa mantenuta”.

Verranno dunque, a stretto giro, pubblicati il bando di assegnazione ai richiedenti, che hanno già versato l’anticipo, e la gara d’appalto.

Intanto, il cimitero è interessato anche dai lavori di restauro e di messa in sicurezza della chiesa madre, chiusa da più di un decennio per inagibilità.