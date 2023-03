A cura della Redazione

Torna al Santuario di Pompei l’appuntamento con gli Esercizi Spirituali per tutti, in programma l’8, il 9 e il 10 marzo. I tre incontri, che si terranno tutti alle 19.45, saranno guidati da biblisti che parleranno del tema “Il rischio della speranza”.

In particolare, l’8 marzo, Donatella Scaiola, professore ordinario nella Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Urbaniana, terrà una riflessione su “Fede e attesa”. Il 9, la relazione di Annalisa Guida, docente di Sacra Scrittura dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Roberto Bellarmino” di Capua, su “Gesù e l’Evangelo della Speranza”. Infine, il 10 marzo, l’intervento di don Antonio Landi, docente di Sacra Scrittura alla Pontificia Università Urbaniana di Roma, che parlerà di “Spe Salvi” (Rm 8,28).

Intanto, la casa editrice Effatà ha dato alle stampe il volume che raccoglie le tre riflessioni degli esercizi. Il libro è disponibile nella libreria del Santuario o sui canali di vendita online.

Da segnare in agenda, il 12 marzo, anche il “Premio Chiara Lubich: Manfredonia città per la fratellanza Universale”, giunto alla 13ª edizione. Ad assegnare il Premio, intitolato alla Serva di Dio, sarà l’Associazione “Mondo Nuovo” di Manfredonia (FG), che ha come scopo quello di promuovere e diffondere il valore della fraternità. Da ben dodici anni, infatti, l’Associazione, con il Patrocinio della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, ha istituito il riconoscimento assegnandolo, di volta in volta, ad associazioni e personalità che hanno testimoniato e reso concreta la fratellanza universale.

Tra i premiati, il 12 marzo, ci sarà anche il Santuario di Pompei. La cerimonia di premiazione si svolgerà alle 10, nella Sala “Marianna De Fusco”, e vedrà ricevere il premio, tra gli altri, anche Chiara Amirante e il Movimento Nuovi Orizzonti, il Gen Rosso, il Gen Verde e l’Azione Cattolica Italiana.

Altro importante appuntamento, poi, sarà quello di venerdì 17 marzo, quando i Missionari Redentoristi saranno a Pompei per celebrare l’Anno Giubilare Longhiano. Alle ore 16, nella Sala Marianna De Fusco, Padre Alfonso Amarante, Presidente della Pontificia Accademia Alfonsiana, terrà una relazione sul tema “Il sacramento della Riconciliazione oggi sulle orme di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”. Sarà una preziosa opportunità di approfondimento per i sacerdoti chiamati ad amministrare il sacramento della Confessione, ma anche per gli operatori pastorali che si occupano di problematiche morali. Nella stessa giornata, alle ore 18, si reciterà il Santo Rosario in Basilica mentre, alle ore 19, Padre Serafino Fiore, Superiore provinciale dei Redentoristi dell’Italia Meridionale presiederà la Santa Messa all’Altare Maggiore.