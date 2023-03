A cura della Redazione

Demoliti a Pompei tre manufatti abusivi. L'ordine di abbattimento è stato disposto dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata della città mariana - su richiesta della locale Procura, impegnata nel contrasto all'abusivismo edilizio - ed ha riguardato un capannone di oltre 100 mq, con altezza di 5,5 metri, un casotto in muratur di 4 mq e altezza di 2,30 metri, un altro capannone di oltre 280 mq e altezza di 6,50 metri, costituito da 12 pilastri in ferro ancorati al suolo con base di calcestruzzo.

Le strutture si trovavano nella II traversa di via Messigno (già via Casone) e l'area su cui erano ubicate rientra in zona sismica e protetta da vincoli paesaggistici e ambientali.

Le demolizioni sono state effettuate dagli stessi proprietari delle opere abusive.