Pompei si prepara a vivere la Pasqua. Domenica 2 aprile, l’Arcivescovo, Monsignor Tommaso Caputo, alle 10.30, benedirà le palme e gli ulivi nel Piazzale San Giovanni XXIII, dando il via ai riti della Settimana Santa. Seguirà la processione e la Messa in Basilica.

Il 5 aprile, Mercoledì Santo, l’Arcivescovo presiederà, alle 19, la concelebrazione della santa Messa Crismale, con la quale si entrerà nel vivo del cammino di grazia che conduce alla Pasqua.

Giovedì Santo, 6 aprile, con la Messa in “Coena Domini”, presieduta da Monsignor Caputo alle 19, la Chiesa farà memoria di quell’ultima cena durante la quale il Signore Gesù offrì a Dio Padre il Suo Corpo e il Suo Sangue sotto le specie del pane e del vino, ordinando agli Apostoli, e ai loro successori nel sacerdozio, di fare lo stesso in futuro. Alle 21.30, Adorazione comunitaria all’Altare della Reposizione.

Il 7 aprile, Venerdì Santo, alle 15.30, si svolgerà la Via Crucis animata dall’Azione Cattolica Ragazzi e dall’Agesci di Pompei, nel Piazzale San Giovanni XXIII. Alle 18, invece, l’Arcivescovo Caputo presiederà la celebrazione della Passione del Signore. Infine, alle 21, in Piazza Bartolo Longo, si svolgerà la Via Crucis animata dalla Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”.

Sabato Santo, 8 aprile, la giornata avrà inizio con l’“Ora della Madre” alle 10, presieduta dall’Arcivescovo. Poi, alle 18, la celebrazione del XVI dei Venti Sabati e, alle 22, presieduta da Monsignor Caputo, inizierà la Veglia Pasquale, la “Madre di tutte le Veglie” come l’aveva definita Sant’Agostino, la celebrazione più importante dell’intero Anno Liturgico che conclude il cammino della Settimana Santa approdando alla luce della Resurrezione.

I riti della Settimana Santa culmineranno, domenica 9 aprile, Pasqua di Risurrezione, con la celebrazione della santa Messa delle 11, in Basilica, presieduta dall’Arcivescovo Caputo.