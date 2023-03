A cura della Redazione

L'università dell'Archeologia a Pompei. Ma non solo. Anche un Liceo e un polo convegnistico. Il tutto in un unico immobile, l'imponente struttura del Sacro Cuore in piazza dell'Immacolata, di proprietà della Curia mariana ma che il Comune è pronto a rilevare per trasformarla in un "centro del sapere".

Lo ha annunciato il sindaco Carmine Lo Sapio, nel corso del convegno dedicato all'architetto Renzo Piano.

«Il Comune acquisterà l'immobile, le risorse ci sono», ha evidenziato Lo Sapio.

I progetti del primo cittadino però non si fermano qui. Tra questi, elenca l'apertura di Porta Vesuvio, a nord del Parco Archeologico, per allargare gli orizzonti del turismo; l'apertura della "porta sul mare", attraverso il "Porto di Pompei" a Castellammare di Stabia; il museo a Palazzo de Fusco, la pedonalizzazione della passeggiata turistica di via Plinio. «Con la disponibilità del direttore generale dei Musei di Stato, il professor Massimo Osanna, Pompei potrà avere in prestito, dai musei italiani, le più grandi opere da esporre nel museo comunale».

Guarda in grande Lo Sapio, dunque, pronto a fare di Pompei un'eccellenza sul territorio e a renderla, ancor di più, una città internazionale.