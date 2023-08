A cura della Redazione

L'arena di piazza Schettini ma anche le periferie saranno il palcoscenico di numerosi eventi che chiuderanno questa estate nell'ambito della rassegna "Stay in Pompei", promossa dal Comune mariano.

Sabato 26 agosto, l'orchestra Artemus diretta dal maestro Alfonso Todisco renderà omaggio a Pino Daniele con il concerto "Terra mia".

Domenica 27 agosto, Gigi & Ross saranno i protagonisti dello show a Messigno, presso l'Oratorio Sacri Cuori, insieme a Tony Figo, Gaetano Salomone e Jury. Una serata, dunque, all'insegna delle risate.

Il 2 settembre, la kermesse con i comici di Made in Sud Mino Abbacuccio, Nello Iorio, Enzo&Sal, e Ivan e Cristiano. L'appuntamento è in via Nolana nel complesso delle ex palazzine Ina Casa.

Evento clou il 1° settembre in piazza Schettini, con il concerto di Andrea Sannino (foto).

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (l'inizio degli spettacoli è alle 21) ma è necessario prenotarsi per i due concerti in piazza Schettini (consultare la pagina Facebook del Comune di Pompei).