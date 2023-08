A cura della Redazione

Più vigili urbani a Pompei. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi nell'aula consiliare di Palazzo De Fusco, il sindaco Carmine Lo Sapio ha annunciato che nei prossimi giorni ci sarà l'assuzione di 18 nuovi agenti di Polizia Locale, che affiancheranno gli attuali 24 già in servizio.

A questi se ne aggiungeranno, poi, altri, che dal 18 al 22 settembre sosterranno gli esami per entrare nella dotazione del Corpo a tempo determinato. Complessivamente, a regime, saranno oltre 50 gli agenti su cui il Comune potrà contare.

Per Lo Sapio si tratta di una risposta nei fatti alle critiche sui social e a quelle provenienti da una parte dell'opposizione, polemiche che si sono acuite dopo i recenti furti in abitazioni verificatisi nella città mariana, aprendo di fatto un dibattito sulla questione sicurezza in uno dei luoghi più frequentati da turisti e avventori nel corso dell'anno. E in una località che fa del turismo - religioso con il Santuario e "storico" con gli Scavi archeologici - il motore della sua economia, ben si comprende come sia necessario tutelare e garantire questo aspetto.

Al riguardo, l'altro ieri sera gli uomini della Municipale hanno fermato due persone che si aggiravano sul territorio con arnesi atti allo scasso. Non avaveno documenti con sé e sono stati condotti in Commissariato.

Il sindaco ha poi evidenziato che presto ci saranno anche le nuove divise che tutto il personale in servizio dovrà indossare. «Questo è un aspetto importante - ha sottolineato Lo Sapio -, perché i cittadini devono sapere che la città è presidiata non solo dalle forze dell'ordine ma anche dai nostri uomini e donne della Polizia Locale. Bisogna vedere che ci sono i vigili in strada, dobbiamo affermare questa presenza».