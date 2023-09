A cura della Redazione

«La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura della Parola di Dio e la comunione eucaristica per fare crescere l’amore e convertirsi sempre più in tempio dove abita lo Spirito (Papa Francesco, Amoris Laetitia n.29). Saranno queste le parole del Santo Padre a guidare il XVI Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia, in programma a Pompei e Loreto sabato 16 settembre.

Organizzato dal Rinnovamento nello Spirito Santo, in collaborazione con le Prelature pontificie di Pompei e Loreto, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana e il Forum nazionale delle Associazioni Familiari, il Pellegrinaggio inizierà alle 15 nell’Area Mercatale di Scafati e, contemporaneamente, al Centro Giovanni Paolo II a Loreto.

A Scafati, le famiglie si ritroveranno per condividere un iniziale momento di preghiera, ascoltare alcune testimonianze e le parole del Vescovo di Nola, Monsignor Francesco Marino, per poi partire alla volta di Pompei e raggiungere, a piedi, recitando il Rosario della Famiglia, il Santuario mariano.

Sul sagrato della Basilica, i fedeli si raduneranno per ricevere la benedizione delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi alla vigilia del nuovo anno scolastico e per assistere al lancio dei palloni, che saliranno al cielo, con le intenzioni di preghiera raccolte a Scafati.

A salutare i pellegrini, nella città mariana, saranno Monsignor Tommaso Caputo, Arcivescovo di Pompei, e Monsignor Pietro Lagnese, Delegato Regionale della Pastorale Familiare per la CEC.

«Il Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia – dichiara Giuseppe Contaldo, Presidente nazionale del RnS – riveste una particolare importanza, specialmente in questo nostro tempo che ci chiama a grandi sfide. In questo peregrinare, infatti, le nostre famiglie, che non si lasciano scoraggiare e vincere dal male ma che sono animate da un amore che si fa solidarietà, condivisione, sostegno reciproco e, in cui, ogni giorno, si intessono relazioni d’amore concrete, rappresentano il “volto” di un’Italia che nel potere dello Spirito Santo continua a credere e sperare».

Culmine del Pellegrinaggio, in entrambe le città mariane, sarà la celebrazione eucaristica delle 19, presieduta dai rispettivi Arcivescovi. A Pompei, da Monsignor Caputo e, a Loreto, da Monsignor Fabio Dal Cin.