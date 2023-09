A cura della Redazione

Chiude lo store Conpibel/BTX ubicato all'interno del centro commerciale La Cartiera di Pompei.

I lavoratori hanno proclamato per la giornata di venerdì 29 settembre uno sciopero, incrociando le braccia per l'intero turno di lavoro. I vertici aziendali hanno infatti comunicato alle organizzazioni sindacali la cessazione delle attività per la fine del mese di ottobre. Un decisione giunta a seguito del mancato rinnovo del fitto dei locali.

«Un’altra grande catena decide di andare via accentuando quel processo di desertificazione economica e commerciale del nostro territorio che denunciamo da anni - afferma la segretaria generale della Filcams CGIL Napoli-Campania, Luana Di Tuoro-. I grandi marchi sono sinonimo di legalità e buona occupazione. A farne le spese saranno ancora una volta i lavoratori, per la maggior parte donne e monoreddito».