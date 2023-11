A cura della Redazione

Pompei mette al bando il consumo di bevande alcoliche in strada. Sarà possibile consumarle solo ai tavoli dei locali in cui vengono acquistate e al banco.

Il sindaco Carmine Lo Sapio ha emanato l'ordinanza con la quale vieta di bere cocktails, birre, vino, ecc. (di qualsiasi gradazione) in aree pubbliche ed aperte al pubblico, finanche negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e commerciali dove vengono comprati, le piazze e i parchi, inclusi gli spazi interni ed esterni dei distributori automatici h24.

Una misura adottata per contrastare, da un lato, gli schiamazzi in strada, magari dovuti al consumo eccessivo di alcool che "disinibisce" chi lo beve spesso portandolo ad assumere atteggiamenti non proprio educati e civili, dall'altro a evitare che la movida possa trasformarsi in una sorta di scorribanda urbana che, purtroppo, spesso vede protagonisti i giovani fino a tarda sera, e l'alcool può senza dubbio "innescare" tali atteggiamenti.

La misura resta in vigore fino al 31 dicembre prossimo e scatta dalle ore 21 fino alle 2 di tutti i giorni

Inoltre, sempre fino al 31 dicembre, e sempre dalle 21 alle 2, viene fatto divieto di riprodurre musica (più in generale, si parla di emissioni sonore) negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esrecizi di somministrazione di bevande e alimenti, salvo eventi eccezionali che dovranno essere sottoposti al vaglio del Comune, al quale spetta la facoltà esclusiva di concedere o meno l'autorizzazione per lo svolgimento.

Per le attività al chiuso, invece, la diffusione di musica da intrattenimento, al loro interno, è consentita fino alle 24.

Intanto, in tanti commentano sui social il provvedimento. E molti si chiedono chi farà rispettare quanto disposto dal sindaco.... In sostanza, ci saranno i controlli?