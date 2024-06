A cura della Redazione

La ASD Movimento Sportivo Bartolo Longo di Pompei, d’intesa con la parrocchia San Giuseppe, ha organizzato per domenica 30 giugno, in occasione della festa della Madonna delle Grazie, la gara podistica denominata “Terza corsa per Pompei antica e moderna” con lo scopo anche di far conoscere e valorizzare percorsi urbani ed extra urbani della realtà pompeiana.

“Un ringraziamento va al sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio - afferma Giuseppe Acanfora, presidente dell’Associazione - e a tutta l’amministrazione comunale; al parroco don Giuseppe Ruggiero; al direttore del Parco Archeologico Gabriel Zuchtiegel, che ha autorizzato il passaggio della corsa negli scavi lungo le mura; a tutti gli sponsor, che col loro contributo hanno reso possibile l’evento; al Comando Polizia municipale di Pompei, che coadiuvato dalle associazioni di volontari assicurerà la sicurezza agli atleti”.

Anche quest'anno la gara podistica, che si svolgerà nel centro storico di Pompei e nel sito archeologico, con la partecipazione di 300 atleti proveniente anche da fuori regione, vuole far conoscere nuovi ed inediti percorsi del paesaggio di Pompei.

La gara si svolgerà domenica 30 giugno con partenza alle 8,30 da via Aldo Moro, parrocchia San Giuseppe, ed attraverserà il centro storico della città.