Polemica al Comune di Pompei tra il sindaco Carmine Lo Sapio e il partito Italia Viva.

Il presidente cittadino del partito di Renzi, Erasmo Manfredi, ha scritto una lettera al primo cittadino per stigmatizzare la decisione da lui assunta di nominare il dott. Marcello Lala (nella foto con il sindaco Lo Sapio) quale addetto all’Ufficio Comunicazione del Comune.

“La decisione di conferire tale incarico al dott. Lala, già assessore in quota al nostro Gruppo consiliare dal luglio 2023 a marzo 2024 – si legge nella lettera a firma del presidente cittadino di Italia Viva –, suscita interrogativi significativi riguardo alla considerazione e al rispetto riservati al nostro partito da parte Sua. Come ben noto, la rimozione di Lala dal suo precedente incarico fu sollecitata proprio dai consiglieri, sentito il direttivo cittadino, per motivi legati a scelte personali di natura politica, distanti dal nostro partito”.

In sostanza Italia Viva chiede al sindaco Lo Spaio di rivalutare tale nomina fatta, tenendo in debita considerazione le istanze e le preoccupazioni espresse dal partito di Italia Viva.