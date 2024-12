A cura della Redazione

Da margine di zona esterna a parco: nasce il “Parco Urbano di via Fontanelle”. E’ volontà dell’amministrazione, infatti, dotare l’intero territorio di verde pubblico attrezzato”.

Per rispondere a tale necessità si parte dal quartiere Fontanelle che è priva di una piazza. E’ stata individuata un’area posta all’incrocio tra la via Fontanelle e la traversa Gesuiti, utile allo scopo per caratteristiche dimensionali, per la sua posizione baricentrica - rispetto al contesto urbano del quartiere - e per la sua prossimità alla scuola per l’infanzia e primaria Fontanelle.

Il progetto si identifica come intervento di urbanizzazione primaria con lo scopo di dotare il comune di Pompei degli standard urbanistici necessari al fine di accrescere il benessere e la qualità della vita dei residenti, degli esercenti delle attività commerciali e dei turisti che, soprattutto nelle periferie, rappresentano un importante valore aggiunto alla crescita dell’intera comunità.

L’intento è creare un luogo inclusivo, innovativo e attrezzato, dove sport e benessere diventano accessibili a tutta la cittadinanza, dalle famiglie con bambini ai giovani e agli adulti.

Il progetto mira alla realizzazione – in un’area attualmente destinata all’uso agricolo di proprietà privata – di un’area a verde attrezzato caratterizzato da giostrine per i bambini, panchine, e stalli per le biciclette e una piccola area parcheggio, il tutto per avere uno spazio riservato e protetto, in grado di trasformarsi in luogo di incontro tra le generazioni. Il comune impegnerà risorse proprie pari a 350mila euro.

Rimanendo nell’ottica della riqualificazione del centro e delle periferie il sindaco ha disposto la manutenzione straordinaria dei marciapiedi al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Gli interventi sono tesi al risanamento dei piani pavimentali dei marciapiedi gravemente deteriorati delle seguenti strade cittadine: aree prospicienti la casa del Pellegrino e la casa comunale; via Diaz, via Albenzio de Fusco, via Colle San Bartolomeo, via Minutella, via Tenente Ravallese, via Astolelle; via Mariconda e via Fontanelle.

“È nata la necessità di intervenire su più marciapiedi comunali con lavori di manutenzione straordinaria più consistente e preventiva – ha evidenziato il sindaco Carmine Lo Sapio - per evitare condizioni di peggioramento nel tempo e per garantire quanto prima la percorribilità in sicurezza dei tratti pedonali interessati dai dissesti”.