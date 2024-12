A cura della Redazione

Italia Viva Pompei comunica ufficialmente la propria uscita dalla maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio.

La decisione, assunta dal Direttivo cittadino nella giornata di ieri, è stata formalizzata attraverso una nota protocollata questa mattina al primo cittadino.

La lettera parla di aspettative tradite, impegni assunti mai mantenuti, protagonismo personale preferito alla trasparenza, mancanza di partecipazione.

"La cultura, tanto sbandierata come fiore all’occhiello di questa amministrazione - si legge nella lettera -, è stata ridotta a una vetrina vuota, sacrificata sull’altare di eventi sfarzosi e autoreferenziali. L’idea stessa di “Pompei Capitale della Cultura 2027” è stata trasformata in una mera operazione di immagine, priva di ricadute reali per la comunità".

Poi la stoccata finale: "La nostra permanenza in questa maggioranza non sarebbe più una scelta di coerenza, ma una silenziosa complicità con un metodo che riteniamo sbagliato e lesivo degli interessi della Città. Italia Viva Pompei lascia questa maggioranza non per calcolo politico, ma per coerenza. Non possiamo più tollerare la mancanza di trasparenza, l’assenza di partecipazione e il rifiuto sistematico di ogni confronto".