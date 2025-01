A cura della Redazione

A partire dal 3 febbraio, il Santo Rosario dal Santuario della Beata Vergine Maria di Pompei sarà trasmesso su conCoralloTV - il circuito delle emittenti di area cattolica - grazie al supporto tecnico di Tele Club Italia, emittente campana associata al circuito. La produzione delle riprese consentirà a tutte le televisioni del circuito cattolico di ritrasmettere la preghiera, garantendo così una diffusione capillare a tutti i fedeli in ogni regione italiana.

«Pompei – ha affermato l’Ufficio Comunicazioni Sociali - ha accolto molto volentieri l’iniziativa della conCoralloTv di realizzare la messa in onda del Rosario dal Santuario di Pompei e diffonderne, così, la recita e la devozione. Il Santuario, sulla scia del Fondatore Bartolo Longo, ha da sempre questa “missione”, come impegno di evangelizzazione e di catechesi. A Pompei il Rosario ha anche una particolarità: comprende la clausola cristologica, ad ogni Ave Maria viene ricordato l’episodio della vita di Gesù che si contempla. Dunque, siamo molto contenti di questa proficua collaborazione che vedrà le emittenti del circuito con Corallo TV farsi, assieme al Santuario, strumenti di catechesi, di riflessione, di preghiera e di speranza».

«Siamo molto felici di questa iniziativa editoriale, che permetterà di arricchire ulteriormente la nostra offerta culturale, da sempre attenta alle realtà cattoliche del Paese. Ringraziamo il Santuario per la grande disponibilità, Pompei è per tutti noi un luogo speciale, un luogo del cuore, siamo felici di essere lì e di offrire un servizio per tutte le altre emittenti del circuito» – ha dichiarato Giovanni Russo, direttore di Tele Club Italia.

Per quanto riguarda la Campania, il Santo Rosario sarà trasmesso dal lunedì al sabato alle ore 18:30 sul canale 77 di Tele Club Italia e sarà visibile ovunque in streaming sull’app dell’emittente e sul sito www.teleclubitalia.it