Con “Eco Spazio tecnologico” il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio si propone di: ridurre, riutilizzare, riciclare in modo intelligente alcune categorie di rifiuti riutilizzabili.

E’ una iniziativa prevalentemente basata sull’innovazione, dove i concetti di tecnologia e di sostenibilità si integrano per promuovere azioni di riduzione, riutilizzo e riciclo di rifiuti, il tutto all’interno della città senza deturpare l’ambiente circostante e riducendo l'impatto ambientale.

L’Eco Spazio di Pompei si distingue dagli altri per esser stato progettato con un approccio multi-fase, sfruttando soluzioni tecnologiche all'avanguardia per massimizzare l'efficacia di ogni fase del processo. Attraverso sensori e algoritmi di intelligenza artificiale, monitoriamo in tempo reale i consumi, identificando sprechi e aree di miglioramento. Tutto ciò permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse. L’utilizzo di tecnologie specifiche riduce la contaminazione tra i diversi flussi di rifiuti. Attraverso l’analisi dei dati raccolti nei vari processi di trattamento dei rifiuti conferiti nell’Eco Spazio, è possibile prevedere i futuri consumi e di adattare di conseguenza le strategie di gestione delle risorse, anticipando le necessità e prevenendo gli sprechi.

Lo studio dei dati, inoltre, permette di effettuare campagne di educazione ambientale per sensibilizzare gli utenti sull'importanza della riduzione dei consumi e promuovere comportamenti più sostenibili. Con le App dedicate, gamification e realtà virtuale sarà più semplice coinvolgere gli utenti ed educarli in modo efficace.

All’interno dell’Eco Spazio è stato installato un geniale e innovativo sistema “mangia vetro” denominato SBRICIOLA®. della società Eco Sistem S. Felice Srl - azienda campana produttrice di uno dei diversi sistemi tecnologici.

I cittadini “ricicloni” saranno premiati con buoni spesa e bonus vacanze.