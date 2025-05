A cura della Redazione

Porta un libro, prendi un sogno: il Book Crossing grazie all'Aps de amicitia arriva alla Pizzeria Todisco di Pompei

In un angolo speciale di Pompei, tra il profumo della pizza appena sfornata e il calore di un forno che racconta storie di famiglia, nasce un’idea semplice ma preziosa: condividere libri per condividere emozioni.

La Pizzeria Todisco, da sempre luogo di incontri e sorrisi, apre le sue porte a una nuova iniziativa: il Book Crossing. Un piccolo spazio dedicato ai lettori, ai sognatori, a chi ama perdersi tra le pagine di un libro. E anche a chi un libro non lo ha mai avuto, ma è curioso di iniziare.

Come funziona? È semplice e gratuito: porta un libro che hai amato, lasciane un pezzo qui, e prendine un altro che ti incuriosisce. Può essere un romanzo, una poesia, un manuale o un racconto illustrato. Ogni libro è il biglietto per un viaggio che non costa nulla, se non un po’ di tempo e immaginazione.

Perché farlo? Perché leggere un libro che qualcun altro ha scelto di condividere crea un filo invisibile tra sconosciuti. Perché ogni volume ha una storia dentro, ma anche una storia intorno: quella di chi l’ha letto prima di te. E perché in un mondo che corre, fermare il tempo con una pizza e un libro è un piccolo atto di gentilezza.

"Invito aperto a tutti - affermano i promotori dell'iniziativa -. Hai un libro a casa che merita di essere letto ancora? Portalo da noi! Aiutaci a far crescere questa biblioteca viva e libera, dove il sapere si scambia come un abbraccio. Vieni alla Pizzeria Todisco di Pompei, dove oltre al gusto, c’è spazio anche per l’anima".