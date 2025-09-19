A cura della Redazione

Una notte di eleganza e raffinatezza ha illuminato il rooftop The Roof dell’hotel Habita79, dove mercoledì il 17 settembre, si è svolto l’evento esclusivo organizzato dalla gioielleria Di Sarno in collaborazione con la maison di alta gioielleria Leo Pizzo.

La serata ha trasformato la terrazza, con vista sul Vesuvio e sull’iconico campanile del santuario di Pompei, in una cornice unica, capace di esaltare la maestosa arte orafa delle collezioni Leo Pizzo.

Sette collezioni hanno catturato l’attenzione degli ospiti, tra clienti storici e nuove presenze, che hanno avuto modo per una sera di indossare e vivere i capolavori più emblematici della maison. L’atmosfera, curata in ogni dettaglio, ha reso l’appuntamento non solo un’esposizione di alta gioielleria, ma un vero incontro di stile e gratitudine. ‘’La password di questa serata è riconoscenza. Questa sera abbiamo voluto offrirvi un’esperienza che fosse all’altezza del valore che da anni ci donate. Siete voi il vero motore del nostro successo: questa serata è il nostro simbolo di grazie”. Ha affermato Paolo Aglione ai suoi ospiti.

Il successo della serata conferma la forza della collaborazione tra Di Sarno Gioiellerie e Leo Pizzo: non solo un’occasione per ammirare l’alta gioielleria, ma un momento di relazione capace di lasciare un ricordo prezioso in chi vi ha partecipato. Con l’evento di ieri, i gioielli più iconici sono usciti dai caveaux per prendere vita, farsi ammirare e raccontare la loro storia a chi li indossa e li osserva. Un vero e proprio dialogo tra arte, storia e bellezza che, in una città come Pompei, trova la sua cornice naturale.