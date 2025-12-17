A cura della Redazione

Un grave lutto ha colpito la città di Pompei: è morto il sindaco Carmine Lo Sapio, all’età di 72 anni, dopo una lunga malattia.

Il primo cittadino era stato eletto nel 2020 e fino all’ultimo ha dimostrato grande dedizione verso la comunità. Solo poche ore prima della sua morte, aveva pubblicato un messaggio ai cittadini, nel quale parlava di un “momento delicato” della sua vita e comunicava di aver temporaneamente affidato l’amministrazione della città alla vicesindaca Andreina Esposito.

L’ultimo messaggio del sindaco Carmine Lo Sapio ai cittadini

In un post su Facebook, pubblicato nel tardo pomeriggio di martedì 16 dicembre, il sindaco ha scritto: “Cari concittadini, ho il dovere di informarvi, per ripagarvi della fiducia che avete riposto in me quando mi avete scelto come vostro Sindaco, che mancherò per un po' di tempo. Sto attraversando un momento molto delicato della mia vita che, grazie anche alla vostra forza, supererò”.

Lo Sapio ha sottolineato quanto fosse importante per lui prendersi cura della città e dei cittadini: “Ho speso ogni energia per rendere la nostra Pompei un posto migliore, ma il lavoro non finisce mai. La mia politica è l’arte di prendersi cura degli altri. Continueremo, insieme, a prenderci cura della nostra città. Grazie a tutti i cittadini per la fiducia, per il sostegno e, anche, per le critiche, che mi hanno aiutato a crescere”.

Il messaggio si concludeva con parole di speranza e impegno futuro: “Ritornerò, presto, a servire questa comunità, come l’onore più grande della mia vita. Ritornerò a condividere sfide, traguardi e momenti difficili, insieme a tutti voi. Auguro a tutti i miei concittadini un felice e sereno Natale. Ciao a tutti dal vostro Sindaco Carmine Lo Sapio. A presto”.

Sarà possibile portare l’ultimo saluto al sindaco Carmine Lo Sapio oggi, 17 dicembre, a partire dalle ore 14.00, presso la casa comunale di Pompei.

I funerali si svolgeranno giovedì 18 dicembre alle ore 10.00, nel Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.