Pompei si prepara ad accogliere la nuova edizione di “Ti Sposo”, il salone campano dell’alta moda sposi che, dopo il successo dello scorso anno, torna dal 4 al 12 ottobre 2025 negli spazi del Centro Commerciale La Cartiera (via Macello 22). L’evento, ideato e organizzato da ARES Eventi, è giunto alla sua quindicesima edizione ed è ormai considerato tra i più attesi in Campania per il settore wedding.

Oltre 50 espositori presenteranno le novità del comparto in una grande tendo-struttura di 2.500 mq: dagli abiti da sposa e cerimonia al make-up, dalle location ai servizi fotografici, dal catering alle mete per i viaggi di nozze.

La manifestazione sarà condotta dalla giornalista e conduttrice Edda Cioffi e arricchita da sfilate, spettacoli ed eventi speciali, con la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo.

Tra gli appuntamenti clou, il concorso “Vinci un matrimonio”, che mette in palio un pacchetto di servizi fino a 25mila euro: l’estrazione della coppia vincitrice avverrà domenica 12 ottobre durante il gran finale.

Il programma prevede sfilate di Atelier Anita Sposi e Maison Fiore, l’esibizione del cantante Rico Femiano, lo show di Ciro Limatola & The Bretella Brothers, l’ospitata di Nancy Coppola e, a chiudere, il live dell’artista Gianni Fiorellino. Non mancheranno anche momenti di approfondimento, workshop tematici e show cooking.

Gli orari di apertura saranno: venerdì 18:00-22:30, sabato e domenica 10:00-22:00. L’ingresso e il parcheggio sono gratuiti. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Pompei.