A cura della Redazione

Inaugurazione anno scolastico 2025/2026 nella città di Pompei. La cerimonia avrà luogo martedì 30 settembre, alle ore 10,00, presso l’aula consiliare del Comune.

“Dal primo giorno del mio insediamento - afferma il sindaco Carmine Lo Sapio - ho “adottato” gli scugnizzi di don Luigi Merola e, mano nella mano, abbiamo realizzato molti progetti volti ad azzerare la dispersione scolastica, a offrire spazi educativi e ludici cosicché da recuperare minori a rischio camorra. Nella sede di Pompei della fondazione di don Luigi, un tempo roccaforte del boss Cesarano, sono in dirittura di arrivo i lavori per rendere lo stabile un luogo sicuro per la crescita dei bambini. Inoltre allo stabile è stato dato il nome de Il palazzo delle creature. Ebbene, a fronte di tali premesse, è giusto che sia don Luigi Merola a inaugurare il nuovo anno scolastico”.