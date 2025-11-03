A cura della Redazione

Sabato 8 novembre 2025, alle ore 10.30, nella Sala Marianna De Fusco del Santuario di Pompei, sarà inaugurata la Pinacoteca mariana, un nuovo spazio dedicato all’arte sacra e alla valorizzazione del patrimonio artistico del Santuario.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare al pubblico la “Deposizione di Cristo” di Andrea Mantegna, capolavoro rinascimentale la cui attribuzione al maestro veneto è stata recentemente confermata grazie alle analisi degli esperti e ai lavori di restauro.

Il dipinto, già esposto ai Musei Vaticani nella mostra “Il Mantegna di Pompei. Un capolavoro ritrovato”, torna ora nella città mariana, divenendo il fulcro del nuovo percorso espositivo che raccoglie dodici opere dedicate alla Vergine.

Alla cerimonia interverranno Mons. Tommaso Caputo, Suor Raffaella Petrini, Barbara Jatta, Gabriel Zuchtriegel, Lorenza D’Alessandro, Michele Varone e Carmine Tavarone. I lavori saranno moderati da Angelo Scelzo, direttore de Il Rosario e la Nuova Pompei.

Con la nuova Pinacoteca, Pompei rafforza il legame tra fede, arte e cultura, confermandosi centro internazionale di spiritualità e custode di un patrimonio artistico di straordinario valore.

