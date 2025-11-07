A cura della Redazione

Inaugurazione e solenne benedizione della nuova Opera Pittorica intitolata "I Santi Arcangeli". L'evento si terrà domenica 9 novembre 2025, alle ore 18:30, durante la celebrazione eucaristica presso la Parrocchia Immacolata Concezione di Pompei.

L'opera, un grande progetto pittorico che affianca il mosaico centrale della chiesa, raffigura le figure di San Michele, San Gabriele e San Raffaele, inserendosi in un profondo dialogo teologico e visivo con la figura dell'Immacolata, al centro del grande mosaico preesistente.

Realizzata dal Maestro Yuriy Kuku, l'opera si distingue per la sua delicatezza e forza, con le tre Figure che sembrano "respirare luce". Ogni elemento - i volti, i gesti, gli sguardi - invita alla contemplazione del grande mistero dell'Amore di Dio, in un'armonia che riflette "la grazia che discende e il cielo che si specchia sulla terra".

L'autore dell'opera è ucraino, una terra oggi segnata da una lunga e sanguinosa guerra. Non è un caso, ma un segno eloquente. L’arte è, infatti, ponte di unità e l'opera nasce dal cuore di una terra ferita e si fa portatrice di un messaggio che non divide ma unisce. In questo caso l'arte si fa anche preghiera silenziosa per la pace e la luce per ogni popolo. L'auspicio è che, davanti all'Immacolata e agli Arcangeli, la pace sia non un sogno, ma un cammino condiviso.

