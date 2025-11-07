Sabato 8 novembre 2025, presso il Grand Hotel Habita79 di Pompei, si terrà la X Annualità delle “Giornate di Arte e Medicina”, un evento di grande rilievo nel panorama medico-scientifico campano.
L’edizione di quest’anno sarà dedicata ai temi dell’Oncologia della Tiroide e della Mammella, con un programma ricco di contributi e riflessioni multidisciplinari.
Il convegno, aperto a tutte le professioni sanitarie, sarà presieduto dai dottori E. Cirillo e P. Contaldi, con la responsabilità scientifica affidata ai dottori R. Gallo e P. Coppola.
L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite, a testimonianza della volontà di rendere la formazione e l’aggiornamento professionale sempre più accessibili.
Il programma della giornata prevede tre sessioni tematiche:
- Ore 8.45 – 10.00: focus sulla tiroide, con approfondimenti sulle più recenti metodiche diagnostiche e terapeutiche.
- Ore 10.20 – 12.00: seconda sessione dedicata alla mammella, con particolare attenzione alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alle nuove frontiere del trattamento.
- Ore 12.20 – 13.30: spazio all’attività fisica pre e post diagnosi e alla psiconcologia, ambiti sempre più centrali nel percorso di cura e nel benessere globale del paziente oncologico.
La mattinata si concluderà con un momento di discussione aperta, durante il quale i partecipanti potranno confrontarsi con i relatori su tematiche cliniche e scientifiche di grande attualità.
Le “Giornate di Arte e Medicina” rappresentano da dieci anni un punto d’incontro tra saperi scientifici e umanistici, un’occasione per ribadire come la medicina, pur basandosi sulla ricerca e sulla tecnologia, mantenga un profondo legame con l’ascolto, l’empatia e la dimensione artistica della cura.
