A cura della Redazione

Le gare di sthenathlon (nuovo sport al debutto ufficiale) di oggi pomeriggio ad Agerola e la maratona in programma domani mattina a Pompei chiuderanno la terza edizione delle Olimpiadi dei Monti Lattari. La kermesse, inaugurata lo scorso settembre e che vede coinvolti oltre mille atleti amatoriali di ben 10 comuni del territorio (Pimonte promotore dell’evento, Castellammare di Stabia, Pompei, Vico Equense, Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Gragnano, Lettere, Casola di Napoli e Agerola) si avvia dunque alla conclusione.

Nell'ultimo weekend di gare, prenderà definitivamente forma il medagliere, con le ultime sfide in programma. Oggi pomeriggio ad Agerola, al palazzetto dello sport, il debutto dello sthenathlon, un appuntamento tra tecnica, resistenza e adrenalina. Il gran finale è previsto invece domani mattina a Pompei con la maratona. Dopo la gara, ci sarà il rito dello spegnimento del braciere olimpico con l’annuncio della classifica finale e, quindi, del Comune vincitore di questa edizione.

“Le Olimpiadi dei Monti Lattari stanno diventando un vero momento di sport e aggregazione – afferma Vincenzo Aiello, consigliere comunale di Pimonte e tra gli organizzatori dell’evento – per tutti i paesi partecipanti. Tutte le gare hanno registrato una partecipazione molto alta sia di atleti che di spettatori, confermando il forte entusiasmo attorno alla manifestazione”.