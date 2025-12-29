A cura della Redazione

Si conclude a Pompei la XVIII edizione del DiVino Jazz Festival. Martedì 30 dicembre, alle ore 20, al Teatro Di Costanzo Mattiello (via Sacra 27), il sipario calerà sulla rassegna con il concerto gratuito di Eric Waddell & Abundant Life Singers, formazione di punta della scena gospel statunitense. Le sonorità gospel, soul e rhythm and blues del gruppo di Baltimora segneranno il momento conclusivo del festival ideato e diretto da Gigi Di Luca.

Cresciuto nell’ultimo decennio fino a diventare uno dei cori gospel più apprezzati degli Stati Uniti, Eric Waddell & Abundant Life Singers vanta una lunga serie di partecipazioni a eventi di rilievo internazionale, dal Bobby Jones Gospel al Gospel Heritage, fino al Kennedy Center e alle inaugurazioni presidenziali. A Pompei, il gruppo del Maryland porterà in scena un concerto festoso, ideale chiusura di un viaggio musicale che ha saputo coniugare jazz, vino e valorizzazione del territorio vesuviano.

Dal 18 al 30 dicembre, il palco itinerante del DiVino Jazz Festival ha ospitato numerosi artisti italiani e internazionali nei diversi comuni coinvolti. Tra i protagonisti di questa edizione figurano Danilo Rea, Peppe Servillo insieme agli argentini Javier Girotto e Natalio Mangalavite, Enrico Pieranunzi con Gabriele Mirabassi e Luca Bulgarelli, gli Aires Tango, Eleonora Strino trio con ospite Daniele Sepe, la cubana Ana Carla Maza, gli spagnoli Chicuelo e Marco Mezquida.

Accanto alla musica dal vivo, il festival ha proposto un ricco programma di attività collaterali: visite alle aziende vinicole vesuviane, degustazioni e laboratori del gusto, la sezione Archeojazz con itinerari negli scavi di Pompei e Oplonti, all’Antiquarium e a Villa Regina di Boscoreale, oltre ai Racconti Divini, esposizioni di artigianato e prodotti tipici, performance artistiche e street art.

«Un festival da vivere con tutti e cinque i sensi: questa è la natura stessa del DiVino Jazz – sottolinea il direttore artistico Gigi Di Luca –. L’edizione di quest’anno è stata ancora più vesuviana, con sette comuni in rete, accomunati da una stessa identità territoriale, culturale e storica».

Il “DiVino Jazz Festival – Itinerari vesuviani” è finanziato dall’assessorato al Turismo della Regione Campania ed è cofinanziato e organizzato dal Comune di Pompei, in partenariato con i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase.