"Prevenzione e con-vivere con i virus", è il tema di un convegno organizzato dai Lions Club Pompei Host e Area Salute che si terrà sabato 7 marzo 2026, dalle ore 10,00, presso l'Hotel Habita 79 di Pompei.

Dopo i saluti istituzionali di Andreina Esposito, sindaco di Pompei, di Pasquale Scognamiglio, presidente Lions Club Pompei, di Carmela Carbone, presidente Zona 8, di Giulia Montella, presidente della terza Circoscrizione e di Giuseppe Macrì presidente distrettuale "Area Salute", si passerà agli interventi di Giulio Tarro, professore emerito di Virologia, di Giuseppe Noschese, presidente IDMA e di Gennaro Cuccurullo, specialista in Chirurgia d'urgenza.

Introdurrà Claudio D'Alessio, modererà Francesco De Rosa. Le conclusioni saranno affidate a Tommaso Di Napoli, past governatore del Distretto 108 YA.