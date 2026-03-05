Si è svolta martedì 3 marzo, presso l’aula consiliare del Comune di Pompei, la conferenza stampa di presentazione di “Principalmente Donna”, spettacolo di canzoni, musiche e versi ideato dal musicista Espedito De Marino in collaborazione con l’associazione socio-culturale Aglaia, il Comune di Pompei e la Pro Loco di San Valentino Torio, rappresentata dal presidente Antonio Vascola.

L’evento è in programma lunedì 9 marzo alle ore 19 al Teatro Di Costanzo–Mattiello, in via Sacra 37 a Pompei.

Alla conferenza hanno partecipato l’assessore Catello Raimo, la sindaca facente funzioni Andreina Esposito, il frontman de Le Voci del Vesuvio Riccardo Giacomaniello, la docente Renata Narducci, l’hair stylist Antonio Pernice, la stilista Pia Lauri Capri e il presidente dell’associazione Sensi, Giuseppe Scagliarini.

«La violenza sulle donne è una piaga sociale che riguarda tutti noi», ha dichiarato Andreina Esposito nel suo intervento, sottolineando il ruolo centrale della donna nella società, troppo spesso sottovalutato. «Ben vengano iniziative come questa – ha aggiunto – perché attraverso arte, cultura e spettacolo si contribuisce a restituire alla donna il valore che merita».

Riccardo Giacomaniello, studente del liceo Alfonso I di Salerno e frontman della band Le Voci del Vesuvio, ha spiegato come lo spettacolo rappresenti anche il punto di partenza di un progetto più ampio: «“Principalmente Donna” sarà l’inizio di un percorso che punta a portare la canzone napoletana in tutta Europa». Il gruppo si esibirà infatti a Nizza il 15 e 19 marzo nell’ambito del progetto Dalla canzone napoletana alla chanson française, sostenuto dalla docente di francese Renata Narducci. «La canzone napoletana è universale – ha spiegato la professoressa –. Napoli e Parigi sono più vicine di quanto sembri: a unire le due città è la musica».

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche Antonio Pernice, hair stylist che da quattro generazioni porta avanti il lavoro di valorizzazione della bellezza femminile, e la stilista Pia Lauri Capri, che nel suo laboratorio di Boscoreale realizza capi artigianali utilizzando tessuti naturali pregiati. «Il nostro obiettivo – ha spiegato – è andare oltre la moda: creare bellezza con responsabilità, immaginando abiti che vestano non solo il corpo ma anche l’anima del nostro tempo, valorizzando il territorio e il lavoro».

A chiudere la conferenza è stato Giuseppe Scagliarini, presidente dell’associazione Cultura e Turismo Sensi Linguaggi Creativi, impegnata nella valorizzazione del sito Unesco della Grande Pompei e delle DMO (Destination Management Organization). «Il progetto “Principalmente Donna” – ha sottolineato – non è soltanto uno spettacolo, ma un gesto di riconoscenza e consapevolezza che invita a riflettere sulla forza e sulla grandezza delle donne attraverso l’arte. Ed è proprio l’arte uno degli strumenti più efficaci per educare le nuove generazioni al rispetto e al valore delle differenze».

A moderare l’incontro è stato lo stesso Espedito De Marino, ideatore dello spettacolo, musicista e chitarrista di Roberto Murolo per oltre 17 anni, oltre che presidente dell’associazione Aglaia. Sarà lui, insieme a numerosi artisti, ad animare la serata del 9 marzo, in programma all’indomani della Giornata Internazionale della Donna.