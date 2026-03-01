A cura della Redazione

Il segretario nazionale di Noi di Centro, Clemente Mastella, d’intesa con il coordinatore provinciale di Napoli Giuseppe Barra, ha ufficializzato nella mattinata di oggi la nomina di Francesco Previtera a coordinatore comunale del partito nella città di Pompei.

«Sono onorato della responsabilità politica che mi è stata affidata – ha dichiarato Previtera –. Il percorso con Noi di Centro e con un leader carismatico e di grande intelligenza politica come Mastella rappresenta per me un punto di riferimento, nel solco dei valori del cattolicesimo democratico che ispirano la mia azione politica».

In vista delle prossime elezioni amministrative, Noi di Centro annuncia una presenza attiva sul territorio. «A Pompei saremo in campo con una lista competitiva a sostegno della candidatura a sindaco di Claudio D'Alessio, già primo cittadino per dieci anni, dal 2004 al 2014 – ha spiegato il neo coordinatore –. Stiamo lavorando alla costruzione di una coalizione solida, ispirata alla maggioranza di centrosinistra che governa la Regione Campania, con l’aggiunta di liste civiche: al momento ne sono già quattro».

Francesco Previtera, sposato e padre di due figli, ha studiato presso l’Istituto Pascal di Pompei, dove è stato rappresentante d’istituto per tre anni consecutivi, dal 2007 al 2009. Attualmente ricopre anche l’incarico di responsabile della delegazione ACI di Pompei.

Con questa nomina, Noi di Centro rafforza la propria organizzazione territoriale in vista della competizione elettorale, puntando su una figura radicata nel tessuto cittadino e attiva da anni nella vita sociale e politica locale.