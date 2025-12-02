A cura della Redazione

Pompei celebra la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, convegno in Comune con il sindaco Carmine Lo Sapio, l’assessore alle Politiche Sociali Vincenzo Mazzetti e la Cooperativa Sociale Il Tulipano.

Domani, mercoledì 3 dicembre alle ore 16,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Pompei, si terrà un incontro pubblico promosso dal Comune mariano - in collaborazione con la Cooperativa Il Tulipano - per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.

L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione e di confronto per raccontare i progressi che Pompei, non solo come istituzione, ma come comunità, sta compiendo nei percorsi di inclusione. Quest’incontro darà voce a esperienze concrete e buone pratiche realizzate grazie alla collaborazione con il comune, con le associazioni e con le realtà del territorio, con il contributo della Cooperativa Il Tulipano, impegnata da anni nell’integrazione di persone con disabilità cognitiva e/o autismo in percorsi di socialità e di lavoro. Un’occasione per evidenziare come l’inclusione non sia un atto isolato, ma un progetto corale, che costruisce comunità coesa, solidale e capace di offrire opportunità reali.

“Il nostro impegno per l’accessibilità - affermano il sindaco Carmine Lo Sapio e l’assessore Vincenzo Mazzetti - è costante, non limitato al 3 dicembre. Sottolineiamo che anche le nostre piccole attenzioni quotidiane, come riparare buche o liberare i marciapiedi, migliorano significativamente la vita delle persone con disabilità”.

“Inclusione - spiega Giovanni Minucci - significa costruire città a misura di tutti e per realizzarlo è fondamentale un impegno collettivo, di comunità. È per questo che la Cooperativa Il Tulipano non è solo un ente di servizio, ma una vera e propria cooperativa di comunità: facciamo rete con il territorio e proponiamo soluzioni concrete per migliorare accessibilità e inclusione per tutti. Il nostro progetto ha avuto inizio all’interno del Parco Archeologico di Pompei, grazie a Parvula Domus, con iniziative di agricoltura sociale e cura del verde, ma oggi si è esteso a tutto il territorio di Pompei, coinvolgendo le realtà locali in un lavoro comune. Crediamo che l’inclusione non sia solo un valore morale, ma un autentico motore di sviluppo per i territori, cogliere questa opportunità significa dimostrare lungimiranza e profonda civiltà”.

All’incontro sono stati invitati a partecipare gli istituti scolastici, gli enti, le associazioni e la cittadinanza tutta.