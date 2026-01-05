A cura della Redazione

Martedì 6 gennaio 2026, in occasione della festività dell'Epifania, la Parrocchia Immacolata di Tre Ponti a Pompei ospiterà la quinta edizione de "Il Sogno di Benino", una sacra rappresentazione che trasforma la tradizione del presepe in un’esperienza contemplativa immersiva.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Comunità di Tre Ponti rinnova un appuntamento che è ormai diventato una "tradizione del cuore" per il territorio. Non si tratta di una semplice messa in scena, ma di un viaggio spirituale che prende ispirazione dalla figura di Benino, il pastore che nella tradizione presepiale dorme e sogna la nascita di Gesù.

L’evento: un’atmosfera settecentesca

All'interno della Chiesa parrocchiale, il tempo sembrerà fermarsi. I figuranti, vestiti con abiti che richiamano l'arte presepiale del '700, daranno vita a un quadro plastico vivente. Luci soffuse, musiche sacre e un allestimento curato nei minimi dettagli accompagneranno i visitatori in un percorso di profonda spiritualità, permettendo loro di "entrare" fisicamente nel sogno di Benino e riscoprire la meraviglia della Natività.

Dettagli dell'appuntamento

L’evento si terrà martedì 6 gennaio 2026. La rappresentazione avrà inizio subito dopo la Celebrazione Eucaristica delle ore 18:30, presso la parrocchia Immacolata, Località Tre Ponti, Pompei. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa rappresenta il momento culminante delle festività natalizie per la comunità di Pompei, unendo fede, cultura e tradizione popolare in un unico momento di raccoglimento.