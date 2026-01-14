A cura della Redazione

Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 19.00, il Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei ospiterà l’incontro “I luoghi della cultura e delle idee – Spazi di cultura, reti di idee”, promosso con il patrocinio del Comune di Pompei e dedicato alla valorizzazione della cultura come strumento di dialogo e crescita sociale.

La serata, che sarà anche un omaggio a Carmine Lo Sapio, sarà moderata dal giornalista Franco Simeri. I saluti introduttivi saranno affidati a Giuseppe Scagliarini, presidente della Pro Loco Pompei Today, e Luca Coppola, presidente della Pro Loco Herculaneum.

Numerosi i relatori provenienti dal mondo della scuola, dell’arte, dell’architettura e dell’associazionismo, che offriranno una riflessione condivisa sul ruolo dei luoghi culturali nel territorio. Previsti anche interventi artistici e performance.

Nel corso dell’evento sarà conferito il X Premio “Dialoghi Pompeiani” a Federico L. Federico e Angelo Casciello, per il loro contributo nel campo culturale e artistico.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, alle scuole, alle associazioni e alle imprese.