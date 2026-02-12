A cura della Redazione

Casa Riformista per Pompei accoglie con attenzione il dibattito politico aperto dal recente comunicato di Psi-Avanti Pompei, condividendo l’obiettivo di rafforzare anche in città una prospettiva di governo ispirata a valori riformisti e progressisti, chiaramente collocata nel perimetro del Campo Largo.

Secondo Casa Riformista, le più recenti dinamiche politiche dimostrano come l’unità delle forze riformiste e progressiste, quando fondata su programmi credibili, visione amministrativa e senso di responsabilità istituzionale, rappresenti la strada più solida per rispondere in maniera concreta ai bisogni del territorio. Anche a Pompei, si sottolinea, è necessario lavorare a una proposta politica ampia, coesa e riconoscibile, capace di assicurare stabilità amministrativa, trasparenza e qualità nella gestione della cosa pubblica.

La fase che attraversa la città, evidenzia il movimento, richiede oggi serietà nella programmazione, equilibrio nelle scelte e una concreta capacità di governo. In questo contesto diventa fondamentale promuovere un percorso di rinnovamento della classe dirigente, valorizzando partecipazione, competenze e senso di responsabilità verso il futuro della comunità.

Casa Riformista ribadisce inoltre che il rafforzamento della politica passa attraverso la crescita di nuove energie, che devono essere messe nelle condizioni di contribuire realmente alla costruzione delle scelte amministrative. Allo stesso tempo, amministrare una realtà complessa come Pompei richiede esperienza, conoscenza dei meccanismi istituzionali e capacità gestionale maturata nel tempo. Da qui la proposta di un modello capace di integrare rinnovamento e competenza, all’interno di una visione politica chiara e responsabile.

L’obiettivo dichiarato resta quello di contribuire alla costruzione di un Campo Largo forte, credibile e competitivo anche a Pompei, in grado di mettere al centro l’interesse pubblico, lo sviluppo sostenibile della città, la qualità dei servizi e la tutela del patrimonio storico, sociale ed economico del territorio.

In questa prospettiva, Casa Riformista conferma la propria disponibilità al confronto con tutte le forze progressiste per elaborare una proposta amministrativa condivisa, solida e all’altezza delle sfide che attendono la città nei prossimi anni.

Il comunicato è firmato dal segretario Erasmo Manfredi e dalla presidente Emilia Elefante.