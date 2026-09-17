Pompei, Domenico Cortiglia nominato capo staff del sindaco Giuseppe Tortora

A cura della Redazione

Si completa la squadra che affiancherà il neo sindaco di Pompei Giuseppe Tortora. Domenico Cortiglia è stato nominato capo dello staff della segreteria del primo cittadino.

Trent'anni, commercialista e revisore legale, Cortiglia vanta un'esperienza professionale di cinque anni maturata in Deloitte. Pompeiano di adozione, avrà il compito di supportare il sindaco e l'Amministrazione comunale nel coordinamento delle attività e nella gestione dei rapporti quotidiani con i cittadini e il territorio.

Il nuovo incarico a Palazzo De Fusco

La nomina punta a rafforzare la struttura di supporto al sindaco nella fase iniziale della nuova amministrazione comunale.

Cortiglia sarà chiamato a svolgere un ruolo di raccordo tra il primo cittadino, la macchina amministrativa e le esigenze provenienti dalla città, contribuendo all'organizzazione delle attività dello staff.

A dare notizia della nomina è Pompei Giovani, che dalla pagina Facebook sottolinea l'esperienza professionale del trentenne e gli rivolge gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

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