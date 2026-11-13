Pompei, furto aggravato in abitazione e truffa: due uomini finiscono ai domiciliari

Un 38enne e un 36enne avrebbero simulato il pagamento di un soggiorno per poi sottrarre oggetti del valore di 1.300 euro

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Due uomini finiscono ai domiciliari per furto aggravato in abitazione e truffa. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della stazione operativa di Pompei.

L’episodio si è verificato nella città mariana lo scorso ottobre. Si tratta di trentottenne ed un trentaseienne, residenti rispettivamente ad Angri e San Marzano sul Sarno.

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Le indagini hanno accertato che gli indagati avrebbero utilizzato una falsa ricevuta di bonifico per far credere di aver pagato il soggiorno in una casa vacanze e, una volta entrati nell'immobile, avrebbero sottratto oggetti per un valore complessivo di 1.300 euro.

Gli arrestati sono stati condotti verso le loro abitazione per essere sottoposti agli arresti domiciliari con la misura del braccialetto elettronico di controllo.

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