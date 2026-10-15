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Pompei, arrestato 21enne per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti

Pompei, arrestato 21enne per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti

Il giovane è stato trovato in possesso di 220 euro in contanti e circa 40 grammi di droga

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Arrestato a Pompei un 21enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pompei, nel transitare in piazza Immacolata, hanno notato a bordo di un’auto un’azione sospetta: un giovane uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

L’azione degli agenti di polizia è stata immediata: l’acquirente, che nel frattempo aveva tentato di disfarsi della dose appena acquistata, è stato bloccato e successivamente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Il 21enne, invece, è stato tratto in arresto. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di 220 euro in contanti e circa 40 grammi di sostanze stupefacenti tra marijuana, hashish e cocaina.

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