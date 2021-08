A cura della Redazione

Un’estata ricca di eventi all’insegna dell’allegria proposta dall’Amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Giovanni Palomba, e promossa dall’assessore alla Cultura ed Eventi, Enrico Pensati, per tutti i cittadini torresi costretti a restare in città e per quelli ​ che non potranno raggiungere le località di villeggiatura.

Al via, così, dalla settimana successiva al Ferragosto e sino alla fine di settembre, “R…Estate a Torre”, kermesse che avrà il suo momento clou con l’avvio della programmazione “Estate in villa”, una due-mesi intera dedicata a spettacoli e momenti di aggregazione per favorire la promozione del territorio comunale, valorizzandone spazi e luoghi.

​La rassegna “R…Estate a Torre”, oltre Villa Marina, avrà come cornice anche lo scenario marittimo della Litoranea con l’organizzazione di diverse altre serate. ​ All’interno, inoltre, saranno protagoniste anche le numerose realtà associative e culturali della città.

Location fissa per gli eventi del cartellone “Estate in villa” sarà infatti la suggestiva e superba Villa Macrina – gioiello del patrimonio architettonico comunale – adibita, per l'occasione, a vera e propria arena da spettacolo.

Un cartellone ricco di date ed appuntamenti quello che inizierà il prossimo 22 agosto con il consolidato duo artistico Gigio Rosa e Gigi Soriani e che proseguirà il 24 agosto con Simone Schettino ed il 25 agosto con Peppe Barra.

Serata musicale, invece, il 26 agosto con Monica Sarnelli, mentre il 27 qgosto sarà la volta di Giuseppe Gambi con “Napoli nel cuore”.

Presenze importanti anche per il mese di settembre. Si parte il giorno 2 con gli artisti di “Made in Sud”, per continuare il 3 settembre con il duo musicale “I Desideri” composto dai fratelli Salvatore e Giuliano Ladiccio. A seguire, Mimmo Maglionico & Pietrarsa il 9 settembre, Mario Maglione il 16, il duo Ludo Brusco​ e Rudy Brass il 28 e a concludere la Paranza di Romeo Barbaro il 29 settembre.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, previa necessaria prenotazione che potrà effettuarsi a partire da lunedì 9 agosto rivolgendosi al numero telefonico: 081.0573135. Per prenotare occorre rilasciare nome, cognome e numero di telefono. Saranno accettate prenotazioni sino ad esaurimento posti e nel pieno rispetto ella normativa anti COVID-19.

A tal proposito, è consigliabile essere muniti di green pass o di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento scelto. All’ingresso della struttura di via Nazionale, personale preposto provvederà alla rilevazione della temperatura. Consentito anche l’accesso ai diversamente abili per i quali sono stati previsti posti idonei. Allestiti anche bagni chimici.

“Abbiamo voluto offrire ai nostri cittadini – dichiara l’assessore Enrico Pensati – un ventaglio di eventi quanto più ampio possibile, tale da risultare un’autentica risorsa per quanti resteranno a Torre ​ ed una vera e propria opportunità per vivere ed approfondire il proprio territorio. Abbiamo immaginato una rassegna di spettacoli e manifestazioni che riuscissero a coinvolgere ed interessare tutte le fasce della popolazione, e potessero loro offrire occasione di sollievo e di svago, dopo un anno complesso e difficile. Non mancheranno, inoltre, momenti culturali e musicali, dai ritmi sperimentali, alle ricerche sui suoni etnici e della nostra tradizione. Il mio ringraziamento agli uffici e a quanti hanno lavorato per l’allestimento di questo cartellone”.

Accenti di soddisfazione anche nelle parole del sindaco Palomba:

“Torre del Greco, quest’estate, torna a rivivere dopo i mesi oscuri e bui della pandemia e sceglie di farlo, tornando innanzitutto a riappropriarsi dei propri spazi e dei propri luoghi. Abbiamo inteso, realizzare con gli eventi estivi, e con tutte le manifestazioni sul territorio, una duplice operazione sia sociale di aggregazione e di socializzazione, sia culturale, di riappropriazione e valorizzazione della nostra identità territoriale e delle sue suggestioni architettoniche e paesaggistiche”. ​