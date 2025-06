A cura della Redazione

Mobilitazione del quartiere Cappella Carotenuto per richiedere il ripristino del servizio di trasporto su gomma in zona.

Oltre duecento i cittadini residenti nel quartiere di Torre del Greco che hanno sottoscritto l’istanza presentata questa mattina dal gruppo Per il Rilancio all’Ente Autonomo Volturno.

Il servizio di trasporto urbano su gomma garantito nel comune di Torre del Greco dall’EAV ha rappresentato per anni un supporto necessario per i cittadini residenti nel quartiere denominato “Cappella Carotenuto” che comprende via Boccea, via Lamaria, via Ruggiero e relative traverse.

“Da oltre sei mesi - spiega Carlo Ceglia, presidente del gruppo Per il Rilancio - a causa di un sopravvenuto guasto ad un minibus modello Pollicino e all’apertura di una nuova bretella stradale in via Sant’Elena, il servizio di trasporto urbano Linea C viene svolto con un mezzo di trasporto di dimensioni più grandi rispetto al precedente, il che implica che, pur raggiungendo la fermata di via Ruggiero, la linea C non segue più il percorso per via S. Antonio (non riuscendo a transitare sotto il ponte di proprietà di EAV – Ente Autonomo Volturno) ma transita per via Cavallo e via S. Elena (strade cosiddette di transito veicolare, ma poco o per nulla abitate), creando un problema per i residenti del quartiere Cappella Carotenuto che abitano distanti dalla fermata di via Ruggiero e usufruivano ben più comodamente della precedente fermata sita in via S. Antonio”.

Queste le ragioni che hanno creato un forte malumore tra i residenti, molti dei quali si vedono negare la possibilità di raggiungere servizi pubblici e privati del centro.

“Conosco personalmente la problematica e mi sono già fatto promotore della questione in sede di consiglio comunale lo scorso aprile – le parole di Luigi Caldarola, consigliere comunale e rappresentante, tra gli altri, del gruppo Per il Rilancio –. Sostengo questa mobilitazione in maniera convinta, e mi auguro che l’intera amministrazione comunale, a partire dal Sindaco, dalla Giunta e dal consiglio comunale tutto, si unisca alla richiesta dei cittadini di Cappella Carotenuto, al fine di attenzionare l’EAV a ristabilire un servizio essenziale per tantissime famiglie torresi”.