A cura della Redazione

Sottoscritta la convenzione con l’ente d’Ambito Napoli 3: entra nel vivo il lavoro del Sad 3. Nuovo, importante passaggio nelle attività di attuazione di un piano comune in materia di rifiuti da parte delle sette città (Torre del Greco, Boscotrecase, Pompei, Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Trecase e Boscoreale) che compongono il sub ambito territoriale costituito lo scorso mese di maggio.

A firmare la convenzione sono stati il presidente dell’Eda Napoli 3, Gioacchino Madonna, e in qualità di sindaco del Comune capofila del Sad 3, Luigi Mennella, alla presenza dei due vicepresidenti di quest’ultimo organismo, i primi cittadini di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, e di Santa Maria la Carità, Giosuè D’Amora.

La convenzione è composta complessivamente da sette articoli, con i quali si ricorda tra l’altro che vengono disciplinati “i rapporti tra Eda Napoli 3 ed i Comuni del Sad 3, rappresentati dal Comune di Torre del Greco (nella sua qualità di Comune capofila), per lo svolgimento coordinato delle funzioni amministrative di individuazione del soggetto gestore del cosiddetto Labour intensive di gestione dei rifiuti all’interno del sub ambito distrettuale e affidamento del servizio”, specificando che il segmento Labour intensive “comprende l’espletamento dei servizi di spazzamento, di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché di gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta”.

In particolare, come viene ancora specificato, rientrano nell’ambito della convenzione sottoscritta da Madonna e Mennella, “la definizione delle modalità di svolgimento del servizio, specificando le singole attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto definito dal piano d’ambito; le parti del servizio del ciclo integrato oggetto di affidamento; le modalità di individuazione del gestore (o dei gestori) del servizio del territorio del Sad; l’individuazione delle cose e dei beni principali e strumentali all’erogazione del servizio, il titolo di appartenenza, la loro destinazione d’uso; la durata degli affidamenti, eventuali rinnovi o proroghe ove consentiti; il regime transitorio degli affidamenti; il regime tariffario, nel rispetto di quanto definito dal piano d’ambito; i contenuti minimi del contratto di servizio; il regime (inadempimento, penali, etc.) e l’individuazione delle rispettive responsabilità; possibili forme di conservazione del rapporto negoziale/convenzionale”.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per dare avvio alle opere del Sad 3 – ha affermato a margine della sottoscrizione della convenzione il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella –. L’obiettivo di tutti i Comuni che hanno aderito con convinzione al sub ambito territoriale è migliorare, sui rispettivi territori, il servizio legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, operando al contempo per arrivare ad una riduzione complessivi dei costi”.