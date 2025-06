A cura della Redazione

Sono poste una di fronte all’altra. Da un lato la panchina nata per ricordare Vittorio Gambardella, sistemata sotto gli alberi dove lo chef amava riposarsi durante le pause di lavoro; dall’altro l’area di sgambamento per gli amici a quattro zampe, affidata alla gestione del Rotaract. Sono le due strutture realizzate grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Torre Annunziata Luigi Mennella inaugurate oggi, mercoledì 11 giugno, alla presenza dell’assessore Laura Vitiello, ai familiari e amici di Gambardella e ai rappresentanti dell’associazione.

Primo momento dedicato alla panchina, dove è stata sistemata una targa: “Lavorare con passione scalda il cuore”. Il padre dello chef, Vincenzo Gambardella, ha spiegato: “Diceva che vicino al mare si rilassava e riusciva a ricaricare le energie”. In quella zona di via Calastro, a due passi da un parco giochi per bambini e una vicina area ginnica, ora c’è una panchina che ricorderà Gambardella, scomparso prematuramente quasi tre anni fa, a soli 44 anni. È il modo per ricordarlo che hanno trovato i familiari, i responsabili del ristorante MM Lounge dove lavorava e l’amministrazione: “Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea avanzata da Giorgio Parisi – ha evidenziato l’assessore al decoro e arredo urbano, Laura Vitiello – che si è adoperato con noi per individuare la location e abbellire la zona. Ricordiamo in questo modo un ragazzo che, come ci hanno fatto capire le tante presenze all’inaugurazione, si è fatto apprezzare e voler bene”.

“Devo trovare la forza di cercare le parole – ha aggiunto il padre di Gambardella, Vincenzo – e di ricordare un figlio che ci manca ogni giorno di più. Vittorio amava la vita e il suo lavoro, ringrazio quanti oggi e sempre ricordano le sue gesta. Significa che è stato capace di lasciare un segno”.

Commosso anche il titolare del ristorante MM Lounge, dove lo chef ha lavorato: “Ricordare Vittorio – ha detto Giorgio Parisi – era doveroso. Non ci stancheremo mai di elogiare le sue doti professionali e umane, doti che ritroviamo uguali nella sua famiglia, che tanto con noi si è spesa per lasciare una testimonianza a quanti hanno avuto il piacere di incontrarlo”.

A seguire l’inaugurazione dell’area di sgambamento per cani, i cui lavori sono andati avanti nelle settimane scorse. Grazie all’interessamento del Rotaract Club di Torre del Greco-comuni vesuviani (che gestirà l’area, in virtù di una convenzione, per un anno con la possibilità di rinnovare l’intesa per altri dodici mesi), sono state sistemate alcune attrezzature per cani e nei pressi dell’ingresso una fontanina per gli amici a quattro zampe: “Prima della recinzione – sottolinea la presidente del club torrese del Rotaract, Elisabetta Rocco – è stato posizionato un regolamento che contiene le buone norme per tutelare l’area e permettere a tutti di fruire il piena libertà della struttura. È presente anche un qr-code che rimanda al canile convenzionato con il Comune, con l’obiettivo di provare a trovare qualche famiglia pronta ad adottare gli ospiti della struttura”.

“Si tratta di un momento importante – ha concluso Laura Vitiello, nella sua qualità di assessore con delega anche al benessere animale – per evidenziare, ancora una volta, l’attenzione che la nostra amministrazione dedica agli amici a quattro zampe. Siamo certi di avere fatto una cosa gradita ai tanti possessori di cani, nella speranza che l’area sia adeguatamente tutelata anche da chi non possiede un cane”.