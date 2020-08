A cura della Redazione

Il Comune di Sant'Antonio Abate, interessato da un focolaio di contagi da coronavirus in una zona circoscritta del territorio, via Croce di Gragnano (e traverse), divenuta zona rossa fino al 14 agosto, ha adottato ulteriori misure a tutela della salute pubblica.

La sindaca Ilaria Abagnale ha disposto, fino al 25 agosto, le chiusure del Cimitero comunale, del Centro di Raccolta Rifiuti sito in via Lenze, la sospensione delle attività dei Centri Estivi. Non accessibili inoltre il “Parco Padre C. Coppola” e il “Parco Naturale”.

Restano chiusi chiese e luoghi di culto, sospese le attività relative ad associazioni e centri di aggregazione, chiuse palestre e centri sportivi.

È inoltre interdetto l'accesso al pubblico agli uffici comunali. Tutte le istanze dovranno essere presentate ad esclusivo mezzo pec, inviate all'indirizzo del protocollo comunale.

Chiusa infine la Biblioteca Comunale e disposta la sospensione del mercato settimanale.

"È inoltre obbligatorio - scrive la prima cittadina - l’utilizzo della mascherina, oltre che nei locali commerciali, anche in tutte le aree all’aperto del perimetro comunale. Ribadiamo che ci stiamo muovendo in ogni senso ai fini del contenimento del contagio. Con la vostra massima collaborazione, ne usciremo molto presto. Confidate nel nostro operato".

Intanto, i volontari della Protezione Civile comunale provvederanno ad acquistare - a spese del Comune - generi di prima necessità da consegnare a domicilio ai residenti nella mini zona rossa di via Croce di Gragnano e traverse (in vigore fino al 14 agosto): si potrà prenotare la spesa su WhatsApp al n. 3200174664.