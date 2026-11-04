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Castellammare, compra un loculo al cimitero ma lo trova occupato da un'altra salma: denuncia ai carabinieri
Aveva acquistato un loculo anni prima, ma al suo ritorno al cimitero lo ha trovato occupato. Carabinieri al lavoro per chiarire il caso.
Una scoperta decisamente sconcertante quella fatta da una 43enne di Castellammare di Stabia, che ha denunciato ai carabinieri di aver trovato occupato da un'altra salma il loculo cimiteriale regolarmente acquistato anni prima.
La donna si è presentata presso la caserma della locale Stazione dei Carabinieri per raccontare quanto accaduto. Il loculo, che risultava di sua disponibilità, era stato utilizzato per la sepoltura di un'altra persona.
Sulla lapide il nome di una donna deceduta nel 2025
A rendere ancora più singolare la vicenda è quanto riportato sulla lapide di marmo: i dati anagrafici di una donna nata nel 1938 e deceduta il 4 dicembre 2025.
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La 43enne, che non si recava al cimitero da circa un anno, si è così ritrovata davanti a una situazione del tutto inattesa, decidendo di rivolgersi alle forze dell'ordine per fare chiarezza.
Indagini della Procura di Torre Annunziata
Sulla vicenda sono ora in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.
I militari hanno già acquisito alcuni documenti dell'archivio cimiteriale, con l'obiettivo di ricostruire le procedure che hanno portato all'utilizzo del loculo e accertare eventuali irregolarità o responsabilità.Le notizie di Castellammare di Stabia in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Resta da chiarire come sia stato possibile destinare a un'altra sepoltura un posto che, secondo quanto denunciato dalla 43enne, era stato regolarmente acquistato.
Una vicenda dai contorni paradossali che, qualora venissero confermate le irregolarità denunciate, potrebbe far pensare a una singolare forma di occupazione abusiva persino nell'aldilà.
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