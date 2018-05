A cura della Redazione

Esaltante serata di emozioni quella di ieri per la Compagnia delle Fiamme di Torre Annunziata. Al Teatro Augusteo di Napoli andava in scena la cerimonia di premiazione della IX Rassegna di Teatro Amatoriale, proposta ogni anno dall’ente che gestisce la struttura partenopea, con il cartellone 2018 costituito da ben dieci spettacoli. “Stia con noi”, la favola in musica ispirata a La Bella e la Bestia portata in scena dai giovani attori torresi, è stata piacevolmente travolta da ben sette riconoscimenti. Due premi speciali: per i costumi e per le coreografie; cinque menzioni particolari: per Andrea Langella, nel ruolo di “Bestia”, per Giulia Cava, nel ruolo di “Belle”, per la scenografia, per il livello di comunicazione e recitazione, per musica e canto. Un autentico trionfo per questo giovanissimo team teatrale che ha realizzato uno spettacolo di elevato spessore artistico così come ha avuto modo di sottolineare Albachiara Caccavale, responsabile della rassegna nonché conduttrice della serata. Attraverso la promozione di recitazione, canto, ballo, elaborazioni musicali, la Compagnia delle Fiamme rappresenta una deliziosa realtà artistica del nostro territorio che contribuisce ad arricchire il fermento culturale in atto intorno a noi. Sì, perché i giovani di talento esistono anche qui a Torre Annunziata. Favorire la loro crescita, assecondare la loro genialità è un obbligo. Da parte di tutti.