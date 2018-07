A cura della Redazione

Con un gran bella serata si è conclusa, venerdì 13 luglio, la settima edizione della rassegna amatoriale “Estate a Teatro” che si svolge nell’area esterna adiacente la Parrocchia di S. Alfonso a Torre Annunziata. Davanti ad una platea gremita hanno fatto passerella le compagnie che si sono esibite quest'anno: “Peppino Ottone”, “La Filodrammatica”, “Nuovo Copione” e “Oplontis Teatro”.

Pubblichiamo la nota giunta in redazione da parte del direttore artistico Danilo Brancaccio.

Nei cinque appuntamenti previsti dal cartellone, tutti i gruppi hanno conferito alla città, ed al quartiere di Torre Centrale in particolare, sprazzi di cultura teatrale ad alto livello, lavorando con impegno e abnegazione.

Gli ottimi risultati ottenuti confermano la convinzione che nei quartieri si possono proporre attività culturali anche senza il diretto coinvolgimento di amministratori e senza promesse elettorali, ma solo con impegno e passione.

Un ringraziamento agli amici delle Compagnie ed in particolare a Giovanni Farnese, Aniello Birrante, Pino Brancaccio, Dino Leveque e Leopoldo Speranza e a tutti gli sponsor della manifestazione. Una nota di merito per lo staff composto dalle signore Mena, Franca, Michela, Concetta e Mariagrazia per aver reso sempre presentabile ed accogliente l'Arena Alfonsiana.

A Guglielmo Tagliamonte per l'ottimo servizio reso al service e all'aiuto per la gestione tecnica del teatro. A don Franco Gallo, presidente dell'Associazione Culturale Alfonsiana per il supporto durante tutti gli eventi.

Infine a Tina Morrone instancabile coordinatrice e coodirettrice artistica.

E’ stato per me un onore essere affiancato e circondato da persone qualificate e disponibili come voi.

Grazie a tutti.

DANILO BRANCACCIO